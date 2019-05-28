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    На Чернігівщині вбивця втік із залу суду

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    <span>Поки судді радилися, злочинець втік із залу суду</span> - На Чернігівщині вбивця втік із залу суду
    Поки судді радилися, злочинець втік із залу суду

    Чоловік втік під час перебування суддів в нарадчій кімнаті

    У Чернігівській області засуджений за вбивство втік із суду під час переговорів суддів у нарадчій кімнаті. Про це 28 травня повідомили в прес-службі прокуратури Чернігівської області.

    У 2015 році між двома чоловіками виник конфлікт на ґрунті неприязних відносин. Один з чоловіків дістав рушницю і застрелив другого. Загиблий помер на місці події від поранення в голову, а вбивця намагався приховати тіло, скинувши його в річку.

    Колегія суддів засудила стрільця до 12 років позбавлення свобода за умисне вбивство. Засуджений з мірою покарання не погодився і оскаржив вирок у Київському апеляційному суді.

    Під час розгляду апеляції судді віддалилися в дорадчу кімнату, а злочинець втік із залу засідання. Йому вдалося близько двох місяців ховатися від правоохоронців, після чого він був затриманий 25 травня.

    Зараз він знаходиться в Чернігівському СІЗО, де очікує виконання вироку й етапування до місць несвободи.

     

     

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