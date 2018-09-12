На Чернігівщині викрили адміністратора антиукраїнських спільнот



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СБУ виявила комп'ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами здійснення антиукраїнської діяльності

На Чернігівщині співробітники Служби безпеки України викрили адміністратора антиукраїнських спільнот у соціальних мережах.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що мешканець Прилуцького району створював у соцмережах акаунти, через які адміністрував антиукраїнські групи. Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник розповсюджував матеріали, які містили заклики до зміни меж території України, повалення конституційного ладу та державної влади, пропагував діяльність терористичних організацій «Л/ДНР«, поширювали інформацію, що дискредитує Збройні сили України«, - йдеться у повідомленні.

Під час проведення санкціонованих слідчих дій за місцем проживання адміністратора співробітники СБУ виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої із доказами здійснення антиукраїнської діяльності.

Дії зловмисника кваліфіковані за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України. У рамках відкритого кримінального провадження проводиться перевірка стосовно зв'язків пропагандиста з російськими спецслужбами та бойовиками незаконних збройних формувань ОРДЛО.

Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у скоєнні зазначеного злочину.