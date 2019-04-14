На «Чонгарі» зловили екс-підлеглого «Гіві», що їхав до Києва на роботу



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Затриманий служив у штурмовому батальйоны «Сомалі» під керівництвом тоді ще живого «Гіві»

КПВВ «Чонгар» викрито особу, що проходила службу під керівництвом ліквідованого бойовика Михайла Толстих із позивним «Гіві».

Про це повідомляє в неділю Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook.

«Днями оперативні підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби, військовслужбовці Бердянського загону спільно із співробітниками СБУ в АР Крим та Севастополь та Національної поліції в КПВВ «Чонгар» виявили особу, яка причетна до незаконних військових формувань», – йдеться в повідомленні.

Під час бесіди з громадянином 1972 року народження правоохоронці встановили, що в 2014 році протягом двох місяців він працював в Луганській області водієм одного із «комендантів». Не отримавши за період роботи зарплатні, він звільнився, однак пізніше знову працевлаштувався у місцевий комісаріат.

«У подальшому, на запрошення знайомого, затриманий вступив до штурмового батальйону «Сомалі» під керівництвом тоді ще живого «Гіві», який безпосередньо і проводив інструктаж новоприбулих. Отримавши позивний «Чингіз» і маючи відповідний досвід, йому доручили завдання опікуватися підготовкою особового складу для несення служби на контрольно-пропускних пунктах так званих «республік»«, – повідомляють прикордонники.

Зазначається, що через деякий час чоловік розчарувався у службі та ідеях фейкових республік, тому звільнився та працював в м. Алчевськ охоронцем.

«Маючи не високу заробітну платню, у пошуках кращого життя вирушив до Москви. Але умови праці його не задовольнили і він через Керченській міст, а потім і через адмінмежу намагався потрапити до м. Київ для пошуку роботи», – йдеться в повідомленні.

На цей час затриманому в порядку статті 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачено статтею 258-3 ККУ. Тривають слідчі дії.