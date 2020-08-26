На День Незалежності в ОБСЄ нарахували шість порушень «тиші» на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На День Незалежності в ОБСЄ нарахували шість порушень «тиші» на Донбасі

Всі порушення зареєстрували в Донецькій області, на Луганщині - жодного

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксували шість порушень режиму припинення вогню 24 серпня.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ від 25 серпня.

«СММ зафіксувала шість порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, при цьому не зафіксувавши жодного такого порушення в Луганській області», - йдеться в повідомленні.

В ОБСЄ також вкотре нагадали, що бойовики перешкоджають їхній свободі пересування.

Нагадаємо, 27 липня 2020 року на Донбасі почав діяти режим повного і всеосяжного припинення вогню. Якщо цей режим буде дотримано іншою стороною, то це стане базовою передумовою для реалізації Мінських домовленостей і відкриє шлях до виконання інших положень цих домовленостей.

Але, за цей час бойовики кілька разів обстрілювали позиції українських військових.