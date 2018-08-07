На Дніпропетровщині на дорозі розлилася азотна кислота (фото)



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Фото: Укрінформ

Рятувальники ДСНС створили водяну завісу для осадження хмари випарів

В Дніпропетровській області у вівторок, 7 серпня, сталася розгерметизація автоцистерни, яка перевозила азотну кислоту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію прес-служби ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

Інцидент стався о 14:09 на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка (Р-52) - недалеко від селища Петриківка.

«Водій звернувся до поліції і повідомив, що під час руху по дорозі сталася розгерметизація цистерни, і з неї витікає небезпечна рідина. Рятувальники ДСНС створили водяну завісу для осадження хмари випарів. Станом на 16:00 витік азотної кислоти зупинений», - зазначили у прес-службі.

Повідомляється, що автоцистерна перевозила 8 тонн азотної кислоти.

Наразі вирішується питання про доставку до місця надзвичайної події нейтралізуючої речовини (каустичної соди, гашеного вапна).