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    На Дніпропетровщині на дорозі розлилася азотна кислота (фото)

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    На Дніпропетровщині на дорозі розлилася азотна кислота (фото)
    Фото: Укрінформ

    Рятувальники ДСНС створили водяну завісу для осадження хмари випарів

    В Дніпропетровській області у вівторок, 7 серпня, сталася розгерметизація автоцистерни, яка перевозила азотну кислоту.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію прес-служби ГУ ДСНС в Дніпропетровській області.

    Інцидент стався о 14:09 на трасі Дніпро-Кобеляки-Решетилівка (Р-52) - недалеко від селища Петриківка.

    «Водій звернувся до поліції і повідомив, що під час руху по дорозі сталася розгерметизація цистерни, і з неї витікає небезпечна рідина. Рятувальники ДСНС створили водяну завісу для осадження хмари випарів. Станом на 16:00 витік азотної кислоти зупинений», - зазначили у прес-службі.

    Повідомляється, що автоцистерна перевозила 8 тонн азотної кислоти.

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    На Дніпропетровщині на дорозі розлилася азотна кислота (фото)
    На Дніпропетровщині на дорозі розлилася азотна кислота (фото)
    На Дніпропетровщині на дорозі розлилася азотна кислота (фото)
    Фото: Укрінформ

    Наразі вирішується питання про доставку до місця надзвичайної події нейтралізуючої речовини (каустичної соди, гашеного вапна).

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    ДСНС автомобіль рятувальники Дніпропетровщина
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