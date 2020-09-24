На Дніпропетровщині на хабарі викрили прокурора: фото

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У ході затримання прокурор намагався позбутися речових доказів, викинувши купюри у вікно

На Дніпропетровщині викрили прокурора, який вимагав хабар в обмін на активізування досудового розслідування.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою версією слідства, місцева жителька звернулася до прокурора із заявою щодо незаконного заволодіння її присадибною територією біля заміського приватного будинку. За внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань і проведення інших процесуальних дій за даним фактом посадовець вимагав від потерпілої гроші.

Правоохоронці затримали прокурора на робочому місці під час отримання всієї суми хабара. У ході затримання фігурант намагався позбутися речових доказів, викинувши купюри у вікно.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України затриманому планується повідомлення про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно з Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора.