На Дніпропетровщині під час розпилювання дерева загинув комунальник



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Трагедія сталася, коли молодий чоловік розпилював на землі бензопилою вже повалене дерево

У Покровську (Дніпропетровська область) у середу, 15 серпня, під час обпилювання дерев був смертельно травмований 32-річний робітник комунального підприємства Управління міського господарства.

Про це сообщает місцевий телеканал Орбіта.

Зазначається, что тіло загиблого відправлено для проведення експертизи. На місці події працюють правоохоронці, які опітують очевідців того, что сталося. Однако коментарів з приводу причин та обставин трагедії вони поки що не дають.

Як повідомили в Управлінні міського господарства, нещасний випадок з працівником підприємства стався о 9:52. Загиблий разом з двома колегами проводив обпилювання дерев на вулиці Захисників України згідно із заявками мешканців.

«Трагедія сталася, коли молодий чоловік розпилював на землі бензопилою вже повалене дерево. Припускають, що він отримав несумісну з життям травму голови від сильного удару в обличчя затиснутою гілкою, яка спружинила під впливом пили», - йдеться в повідомленні.