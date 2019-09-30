На Донбасі ліквідовано снайпера терористів «ЛНР» з позивним «Скрипаль»
Знищений бойовик був родом з Одеси, з часів боїв за Дебальцеве воював за окупантів
Бойовики продовжують нести втрати. Цього разу безславну «бригаду-200» поповнив уродженець Одещини, який воював за бойовиків.
Про це повідомляє блогер Necro Mancer в Twitter.
За його словами, 28 вересня був ліквідований бойовик Куцький Андрій Олегович з позивним «Скрипаль». Сам він родом з Одеси, 1979 року народження.
Куцкий Андрей Олегович "Скрипач" (Одесса, 26/10/79) погиб 28/09/19 https://t.co/5yXJ9Y5ROX #груз200 #100омсбр #1ак #грут1 #роа pic.twitter.com/BSw7OZD2dZ— Necro Mancer (@666_mancer) 29 вересня 2019 р.
Згідно з даними бази «Миротворця», Куцький брав участь в бойових діях на стороні окупантів з 12.01.2015 в якості старшого сержанта взводу зв'язку ОМБ «серпень». Також він був оператором безпілотника і снайпером.
У соцмережах використовував псевдонім «Андрій Милославський».