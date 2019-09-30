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    На Донбасі ліквідовано снайпера терористів «ЛНР» з позивним «Скрипаль»

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    28 вересня був ліквідований бойовик Куцький Андрій Олегович з позивним &laquo;Скрипаль&raquo; - На Донбасі ліквідовано снайпера терористів «ЛНР» з позивним «Скрипаль»
    28 вересня був ліквідований бойовик Куцький Андрій Олегович з позивним «Скрипаль»

    Знищений бойовик був родом з Одеси, з часів боїв за Дебальцеве воював за окупантів

    Бойовики продовжують нести втрати. Цього разу безславну «бригаду-200» поповнив уродженець Одещини, який воював за бойовиків.

    Про це повідомляє блогер Necro Mancer в Twitter.

    За його словами, 28 вересня був ліквідований бойовик Куцький Андрій Олегович з позивним «Скрипаль». Сам він родом з Одеси, 1979 року народження.

    Згідно з даними бази «Миротворця», Куцький брав участь в бойових діях на стороні окупантів з 12.01.2015 в якості старшого сержанта взводу зв'язку ОМБ «серпень». Також він був оператором безпілотника і снайпером.

    У соцмережах використовував псевдонім «Андрій Милославський».

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