Всесвітня продовольча програма ООН припиняє роботу на Донбасі

Програма ООН припиняє роботу через відсутність належного фінансування

Через фінансові проблеми Всесвітня продовольча програма припиняє свою діяльність на території Донбасу. Про це повідомив колишній прес-секретар спостережної місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків в ефірі BBC. Боцюрків зазначив, що Всесвітня продовольча програма WFP і Дитячий фонд ООН UNICEF зараз мають проблеми із залученням фінансування,



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Майкл Боцюрків

Програма ООН припиняє роботу через відсутність належного фінансування

Через фінансові проблеми Всесвітня продовольча програма припиняє свою діяльність на території Донбасу.

Про це повідомив колишній прес-секретар спостережної місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків в ефірі BBC.

Боцюрків зазначив, що Всесвітня продовольча програма WFP і Дитячий фонд ООН UNICEF зараз мають проблеми із залученням фінансування, що призводить до скорочення програм допомоги в цих сферах.

«Мені повідомили кілька годин тому, що Всесвітня продовольча програма припиняє свою допомогу на Сході України. Це єдина країна в Європі, яка отримує продовольчу допомогу», - сказав він.

Боцюрків додав, що програму згортають через проблеми з фінансуванням.

Він зазначив, що ті ж самі виклики для гуманітарної ситуації збережуться і в 2019 році.

«Звісно ж, що дипломатичний інструментарій вичерпаний і творчі підходи не пропонуються в кризі на Сході України. Потрібно, щоб сторони виконували угоди, наприклад, зобов'язання щодо заборони мін тощо», - зазначив він.

З грудня 2014 року до кінця червня 2017 року програма забезпечила продовольством близько мільйона громадян України, які постраждали від конфлікту на Донбасі.