Всесвітня продовольча програма ООН припиняє роботу на Донбасі
- Вчора, 23:16
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Програма ООН припиняє роботу через відсутність належного фінансування
Через фінансові проблеми Всесвітня продовольча програма припиняє свою діяльність на території Донбасу.
Про це повідомив колишній прес-секретар спостережної місії ОБСЄ в Україні Майкл Боцюрків в ефірі BBC.
Боцюрків зазначив, що Всесвітня продовольча програма WFP і Дитячий фонд ООН UNICEF зараз мають проблеми із залученням фінансування, що призводить до скорочення програм допомоги в цих сферах.
«Мені повідомили кілька годин тому, що Всесвітня продовольча програма припиняє свою допомогу на Сході України. Це єдина країна в Європі, яка отримує продовольчу допомогу», - сказав він.
Боцюрків додав, що програму згортають через проблеми з фінансуванням.
Він зазначив, що ті ж самі виклики для гуманітарної ситуації збережуться і в 2019 році.
«Звісно ж, що дипломатичний інструментарій вичерпаний і творчі підходи не пропонуються в кризі на Сході України. Потрібно, щоб сторони виконували угоди, наприклад, зобов'язання щодо заборони мін тощо», - зазначив він.
З грудня 2014 року до кінця червня 2017 року програма забезпечила продовольством близько мільйона громадян України, які постраждали від конфлікту на Донбасі.