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    На Донбасі ворог з початку доби вже двічі обстріляв українські позиції

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    Втрат у лавах українських військ від початку поточної доби немає - На Донбасі ворог з початку доби вже двічі обстріляв українські позиції
    Втрат у лавах українських військ від початку поточної доби немає

    Втрат у лавах українських військ від початку поточної доби немає

    З початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано два ворожі обстріли. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник.

    «Від початку доби станом на 12:00 сьогодні зафіксовано поки що два факти відкриття вогню з боку противника, без застосування артилерії і мінометів», — сказав речник Міноборони.

    З його слів, о пів на першу ночі російсько-окупаційні війська упродовж сорока хвилин вели вогонь в бік українських позицій в районі Новоолександрівки, із застосуванням озброєння БМП та гранатометів різних систем. Вогонь вівся з боку н.п. Калинове-Борщувате. У відповідь українські захисники відкрили вогонь на ураження з аналогічної зброї.

    Одночасно з цим противник здійснив короткочасний обстріл зі стрілецької зброї опорних пунктів Об’єднаних сил неподалік с. Лебединське,що на Донецькому напрямку. Вогонь вівся зі сторони окупованої Саханки.

    «Втрат у лавах українських військ від початку поточної доби немає», — додав він.

     

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