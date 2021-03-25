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    На Донбасі значно зменшилася кількість порушень перемир'я, - ОБСЄ

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    На Донбасі значно зменшилася кількість порушень перемир'я, - ОБСЄ

    У Донецькій області Місія зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню, включаючи 1 вибух невизначеного походження

    Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала значне зниження кількості порушень перемир'я за добу. Всього 23 березня було сім порушень.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Так, у Донецькій області Місія зафіксувала 2 порушення режиму припинення вогню, включаючи 1 вибух невизначеного походження. Обидва порушення сталися в районах на північ від Широкіно.

    За попередній звітний період в цій області зафіксовано 65 порушень режиму припинення вогню.

    У Луганській області СММ зафіксувала 5 порушень режиму припинення вогню (черги і постріли з озброєння невстановленого типу) в районах на північний схід і схід від ділянки розведення в районі Золотого. За попередній звітний період в цій області таких порушень не зафіксовано.

    Раніше повідомлялося, що на Донбасі продовжують перешкоджати роботі спостерігачів місії ОБСЄ. У понеділок, 22 березня, окупанти спочатку обстріляли, а потім заглушили безпілотник ОБСЄ.

    Теги: вибух ОБСЄ безпілотник
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