На Донеччині через обстріл бойовиків згорів житловий будинок
- Сьогодні, 13:09
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Терористи стріляли трасуючими кулями з великокаліберного кулемета, навмисно цілячись по житлових будинках
У Жованці Донецької обласної внаслідок ворожого обстрілу згорів житловий будинок, повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.
«У Жованці згорів житловий будинок унаслідок обстрілу, який здійснили проросійські найманці. Як доповів мені Володимир Веселкін, глава ВЦА (військово-цивільної адміністрації – ред.) Зайцеве, рашисти стріляли трасуючими кулями з великокаліберного кулемета, навмисно цілячись по житлових будинках», - написав Жебрівський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.
За його словами, під час обстрілу, коли один із будинків загорівся, мешканці Жованки намагалися самостійно загасити пожежу до приїзду співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій, але врятувати будинок не змогли.
«На щастя, ніхто з людей не постраждав», - додав глава Донецької ОблВЦА.