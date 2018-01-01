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    На Донеччині через обстріл бойовиків згорів житловий будинок

    Терористи стріляли трасуючими кулями з великокаліберного кулемета, навмисно цілячись по житлових будинках
     У Жованці Донецької обласної внаслідок ворожого обстрілу згорів житловий будинок, повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. «У Жованці згорів житловий будинок унаслідок обстрілу, який здійснили проросійські найманці. Як доповів мені Володимир Веселкін, глава ВЦА (військово-цивільної
    • Сьогодні, 13:09
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    <span>Згорілий будинок в Жованці</span>
    Скріншот
    Згорілий будинок в Жованці

    Терористи стріляли трасуючими кулями з великокаліберного кулемета, навмисно цілячись по житлових будинках

     У Жованці Донецької обласної внаслідок ворожого обстрілу згорів житловий будинок, повідомив глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

    «У Жованці згорів житловий будинок унаслідок обстрілу, який здійснили проросійські найманці. Як доповів мені Володимир Веселкін, глава ВЦА (військово-цивільної адміністрації – ред.) Зайцеве, рашисти стріляли трасуючими кулями з великокаліберного кулемета, навмисно цілячись по житлових будинках», - написав Жебрівський на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

    За його словами, під час обстрілу, коли один із будинків загорівся, мешканці Жованки намагалися самостійно загасити пожежу до приїзду співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій, але врятувати будинок не змогли.

    «На щастя, ніхто з людей не постраждав», - додав глава Донецької ОблВЦА.

     

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