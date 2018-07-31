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    На Донеччині Червоний Хрест реалізовуватиме два масштабних проекти

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    Червоний Хрест планує два гуманітарних проекти на Донеччині - На Донеччині Червоний Хрест реалізовуватиме два масштабних проекти
    Червоний Хрест планує два гуманітарних проекти на Донеччині

    Задумане планують реалізувати до 2020 року та витратити на нього 2 мільйони швейцарських франків

    У Донецькій області представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні презентували два свої гуманітарних проекти стосовно Бахмутської лікарні та КПВВ.

    Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької військово-цивільної облдержадміністрації.

    «Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні презентували два свої проекти стосовно Бахмутської лікарні та КПВВ», - йдеться у повідомленні.

    Зазначено, що перший проект зорієнтований на створення відділення екстреної невідкладної медичної допомоги з пайовим фінансуванням від МКЧХ. Він полягає у підтримці будівництва та створенні структури реанімації та реабілітації в надзвичайних ситуаціях в Бахмутській лікарні, дотримуючись принципів, викладених в керівництві з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я.

    Задумане планують реалізувати до 2020 року та витратити на нього 2 мільйони швейцарських франків.

    Реалізація проекту стосовно КПВВ передбачає створення сприятливих умов для громадян, які перетинають пропускні пункти, а саме планується створення модулю пункту обігріву та охолодження, біотуалетів, вбиралень та автобусних зупинок.


    Червоний Хрест планує два гуманітарних проекти на Донеччині

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    У Донецькій області представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні презентували два свої гуманітарних проекти стосовно Бахмутської лікарні та КПВВ.

    Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької військово-цивільної облдержадміністрації.

    "Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні презентували два свої проекти стосовно Бахмутської лікарні та КПВВ", - йдеться у повідомленні.

    Зазначено, що перший проект зорієнтований на створення відділення екстреної невідкладної медичної допомоги з пайовим фінансуванням від МКЧХ. Він полягає у підтримці будівництва та створенні структури реанімації та реабілітації в надзвичайних ситуаціях в Бахмутській лікарні, дотримуючись принципів, викладених в керівництві з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я. Задумане планують реалізувати до 2020 року та витратити на нього 2 мільйони швейцарських франків.

    Донбас КПВВ червоний хрест
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