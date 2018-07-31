На Донеччині Червоний Хрест реалізовуватиме два масштабних проекти



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Червоний Хрест планує два гуманітарних проекти на Донеччині

Задумане планують реалізувати до 2020 року та витратити на нього 2 мільйони швейцарських франків

У Донецькій області представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні презентували два свої гуманітарних проекти стосовно Бахмутської лікарні та КПВВ.

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької військово-цивільної облдержадміністрації.

«Представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні презентували два свої проекти стосовно Бахмутської лікарні та КПВВ», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що перший проект зорієнтований на створення відділення екстреної невідкладної медичної допомоги з пайовим фінансуванням від МКЧХ. Він полягає у підтримці будівництва та створенні структури реанімації та реабілітації в надзвичайних ситуаціях в Бахмутській лікарні, дотримуючись принципів, викладених в керівництві з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Задумане планують реалізувати до 2020 року та витратити на нього 2 мільйони швейцарських франків.

Реалізація проекту стосовно КПВВ передбачає створення сприятливих умов для громадян, які перетинають пропускні пункти, а саме планується створення модулю пункту обігріву та охолодження, біотуалетів, вбиралень та автобусних зупинок.

Червоний Хрест планує два гуманітарних проекти на Донеччині 355