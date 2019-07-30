На Донеччині поліцейський збирав хабарі на блокпосту



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Правоохоронця затримали після одержання неправомірної вигоди в розмірі 3 тис. грн. та 2 тис. російських рублів Фото: ГПУ

За попередніми даними, за одну зміну на блокпосту зловмисник одержував від громадян близько 50 тис. грн. неправомірної вигоди

На Донеччині на хабарництві викрито співробітника патрульної поліції.

Про це 30 липня повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

Хабарником виявився інспектор сектору реагування патрульної поліції Волноваського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, щодо якого розглядається обвинувальний акт про вчинення іншого корупційного злочину.

«Правоохоронець, перебуваючи на стаціонарному блокпосту, розташованому неподалік від КПВВ «Новотроїцьке», систематично, упродовж майже півроку вимагав та одержував неправомірну вигоду від громадян за непритягнення їх до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. За попередніми даними, за одну зміну на блокпосту він одержував від громадян близько 50 тис. грн. неправомірної вигоди», - заявили в ГПУ.

Після чергового одержання неправомірної вигоди в розмірі 3 тис. грн. та 2 тис. російських рублів від особи, яка мешкає на тимчасово окупованій території та є інвалідом другої групи, працівника поліції затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Проведено першочергові слідчі дії, готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Поліцейському загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років, з конфіскацією майна.