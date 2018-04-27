На Донеччині створять бригаду територіальної самооборони

На формування бригади виділено 23,6 млн гривень

У Донецькій області створять бригаду територіальної оборони. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook. Він заявив, що передові підрозділи бригади планується розмістити в Краматорську, Покровську і Бахмуті. Ще два розташуються в Маріуполі. Програма формування бригади була затверджена



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На формування бригади виділено 23,6 млн гривень

У Донецькій області створять бригаду територіальної оборони. Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

Він заявив, що передові підрозділи бригади планується розмістити в Краматорську, Покровську і Бахмуті. Ще два розташуються в Маріуполі.

Програма формування бригади була затверджена вчора, 26 квітня, на засіданні колегії Донецької ОДА. Реалізація програми запланована на 2018-2019 роки, на неї запланований бюджет 23,6 млн гривень, з яких 5 млн - з обласного бюджету, 4 млн грн - з бюджету районів, решта - з бюджетів міст та об'єднаних територіальних громад.

Олександр Сергєєв, військовий комісар Донецького обласного комісаріату, зазначив, що командувачем бригади стане бойовий офіцер, який пройшов АТО. Головною метою ставиться створити підрозділи, які за рівнем професіоналізму та оснащення не будуть поступатися бригадам ЗСУ.

Особовий склад бригади планується залучати в разі загострення агресії бойовиків, а також при надзвичайних ситуаціях.