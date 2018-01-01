Газогін почали накачувати спеціальним інгредієнтом для перевірки якості зварювання

На Донеччині завершили будівництво нового Авдіївського газогону, побудованого в обхід тимчасово окупованої території. Про це інформує голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський. «Зранку відвідав будівництво Авдіївського газогону. Ситуація наступна: вчора завершили зварювання стиків і укладку труб. Газогін



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Початок будівництва

Газогін почали накачувати спеціальним інгредієнтом для перевірки якості зварювання

На Донеччині завершили будівництво нового Авдіївського газогону, побудованого в обхід тимчасово окупованої території. Про це інформує голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Зранку відвідав будівництво Авдіївського газогону. Ситуація наступна: вчора завершили зварювання стиків і укладку труб. Газогін готовий повністю до початку випробувань», - написав він у Facebook.

За його словами, у суботу зранку газогін почали накачувати спеціальним інгредієнтом для перевірки якості зварювання.

«Накачуватимуть поетапно до 7,5 атмосфер, на це потрібна доба. Потім при 7,5 атмосфер трубу перевірять спеціалісти технагляду та держпраці - три години має тримати газогін такий тиск, після цього опустять тиск до 6 атмосфер і знову зафіксують, перевірять і опломбують. Після цього вже можна буде повністю засипати трубу. Далі накачуємо газ і починаємо підключати помешкання», - уточнив голова адміністрації.

Жебрівський зазначив, що дав вказівку оформлювати паралельно усю необхідну документацію - щоб «не затягувати процес».

Зазначимо, газогін, яким здійснювалося газопостачання Авдіївка, було перебито внаслідок ворожих обстрілів у червні 2017 року. Після невдалих спроб його відновлення було прийнято рішення будівництва нового газогону від селища Очеретине до Авдіївки.