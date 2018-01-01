На Філіппінах відбулося виверження вулкана

Фонтани лави над кратером досягали 700 метрів у висоту, а стовпи попелу піднялися на 3 км

На Філіппінах у вівторок відбулося виверження вулкана Майон, який нещодавно прокинувся, повідомляє інформагентство Associated Press. TINGNAN: Bulkang Mayon, muling nagbuga ng lava kaninang alas-9:40 ng gabi. pic.twitter.com/TLdSZqKStn — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) 22 січня 2018 р. Фонтани лави над кратером досягали 700 метрів у



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Фото: ABS-CBN News

Фонтани лави над кратером досягали 700 метрів у висоту, а стовпи попелу піднялися на 3 км

На Філіппінах у вівторок відбулося виверження вулкана Майон, який нещодавно прокинувся, повідомляє інформагентство Associated Press.

TINGNAN: Bulkang Mayon, muling nagbuga ng lava kaninang alas-9:40 ng gabi. pic.twitter.com/TLdSZqKStn — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) 22 січня 2018 р.

Фонтани лави над кратером досягали 700 метрів у висоту, а стовпи попелу піднялися на 3 км. У містах провінцій Албай і Камарінес-Сур відзначався пеплопад, настільки сильний, що видимість місцями була нульовою. За словами очевидців, здавалося, ніби в полудень настала ніч.

З усіх поштовхів, зафіксованих сейсмологами за останні дні, цей виявився найпотужнішим. Місцева влада підняла рівень небезпеки до четвертого (з п'яти можливих); це означає, що в найближчі дні може відбутися ще більш потужне виверження. Зона евакуації розширилася до 8 км навколо вулкана, торкнувшись тисячі чоловік.

Наразі в центрах тимчасового розміщення знаходиться більше 30 тисяч місцевих жителів. Відомостей про постраждалих в результаті виверження поки не надходило.

Вулкан розташований в провінції Албай в 340 км від столиці Філіппін Маніли. Його перше виверження було зафіксовано в 1616 році, а саме смертоносне - в 1814 році, тоді загинули 1,2 тис. чоловік. Вулкан популярний серед альпіністів, у 2013 році під час виверження біля нього загинули п'ять туристів.