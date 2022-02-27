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    На гарячу лінію «Повернися живим з України» за годину надійшло понад сто дзвінків

    Батьки, які розшукують російських солдат, шоковані тим, що їхні діти опинилися в чужій країні

    За лише одну годину роботи гарячої лінії «Повернися живим з України» надійшло понад сто дзвінків від батьків військовослужбовців РФ: більшість війни з Україною не хочуть і шоковані тим, що їхні діти опинилися в чужій країні. Про це повідомляє заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    Геращенко також наводить кілька прикладів таких дзвінків.

    «Мама Єрьоменко Оксана з Краснодара шукає сина Єрьоменка Данила, 21.08.2001 року народження, контрактник, з Краснодара, служив у Криму, військова частина біля Сімферополя. Мама знає, що йде війна, хоче знайти сина та повернути додому», розказує він.

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    «Дружина шукає Сизова Олександра Сергійовича, 02.03.1992 року народження, солдат, контрактник з 2017 року в/ч 54801 знаходиться в м. Ставрополь, знають, що Росія воює з Україною, вже поширюють інформацію, що треба забирати своїх чоловіків та синів, дуже бояться переслідувань», веде далі Геращенко.

    Ще один приклад: «Батько (живе в Росії) та брат (живе в Таджикистані) шукають Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 року народження, солдат контрактник, військова частина знаходиться в селищі Калінінець Московської області, служить з 09.2021 року, знають, що Росія воює з Україною, не знали куди поїхав, не виходить на зв'язок, дуже хочуть повернути його, розповідають знайомим, де можуть бути їхні чоловіки та діти».

    Нагадаємо, ввечері 26 лютого у Міністерстві оборони України відкрилася гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті.

    Теги: Росія Антон Геращенко війна полон Україна батьки
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    На гарячу лінію «Повернися живим з України» за годину надійшло понад сто дзвінків