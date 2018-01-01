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    На гірськолижному курорті в Австрії понад 100 осіб застрягли на підйомнику

    МВС Австрії направило кілька гелікоптерів для операції порятунку
    В Австрії на гірськолижному курорті Крайшберг зламався підйомник, через що  у пастці опинилися понад 100 любителів зимового відпочинку . Про це повідомляє видання Kurier. Інцидент  стався у другій половині дня в понеділок. Причиною стала несправність обладнання підйомника. До операції з порятунку залучені п’ять
    • Сьогодні, 18:36
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    МВС Австрії направило кілька гелікоптерів для операції порятунку

    В Австрії на гірськолижному курорті Крайшберг зламався підйомник, через що  у пастці опинилися понад 100 любителів зимового відпочинку .

    Про це повідомляє видання Kurier.

    Інцидент  стався у другій половині дня в понеділок. Причиною стала несправність обладнання підйомника.

    До операції з порятунку залучені п’ять гелікоптерів, в тому числі ті, що належать збройним силам.

    Рятувальники на сталевих тросах спускаються з гелікоптера до людей на підйомнику і піднімаються разом з ними.

    МВС Австрії повідомило, що направило додатковий гелікоптер для операції порятунку.

    Поки рятувальники не надають прогнозів щодо часу завершення операції, однак сподіваються зняти людей з підйомника до настання темряви.

     

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