На гірськолижному курорті в Австрії понад 100 осіб застрягли на підйомнику
- Сьогодні, 18:36
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МВС Австрії направило кілька гелікоптерів для операції порятунку
В Австрії на гірськолижному курорті Крайшберг зламався підйомник, через що у пастці опинилися понад 100 любителів зимового відпочинку .
Про це повідомляє видання Kurier.
Інцидент стався у другій половині дня в понеділок. Причиною стала несправність обладнання підйомника.
До операції з порятунку залучені п’ять гелікоптерів, в тому числі ті, що належать збройним силам.
Рятувальники на сталевих тросах спускаються з гелікоптера до людей на підйомнику і піднімаються разом з ними.
МВС Австрії повідомило, що направило додатковий гелікоптер для операції порятунку.
Поки рятувальники не надають прогнозів щодо часу завершення операції, однак сподіваються зняти людей з підйомника до настання темряви.