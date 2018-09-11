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    На Харківщині через елеватор сталася стрілянина, чотири людини постраждали

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    На Харківщині через елеватор сталася стрілянина, чотири людини постраждали

    «Всеукраїнська Аграрна Рада» повідомляє, що йдеться про спробу рейдерського захоплення фермерського господарства «Строгого О.Ф.»

    В селищі Занки Зміївського району Харківської області невідомі в балаклавах намагалися проникнути на територію місцевого елеватора, де їх зустріли мешканці райцентру. Внаслідок конфлікту постраждали чотири людини.

    Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

    За даними правоохоронців, під час конфлікту на елеваторі, в якому взяли участь «десятки людей», були застосовані травматична зброя та газовий балончик.

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    На Харківщині через елеватор сталася стрілянина, чотири людини постраждали
    На Харківщині через елеватор сталася стрілянина, чотири людини постраждали

     «В результаті постраждали четверо осіб — троє чоловіків та працівник районної поліції», — йдеться у повідомленні.

    Як повідомляє «Всеукраїнська Аграрна Рада» у Facebook, йдеться про спробу рейдерського захоплення фермерського господарства «Строгого О.Ф.». 

    Зазначається, що власник підприємства Олександр Строгий дістав поранення внаслідок конфлікту.

     

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