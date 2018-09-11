На Харківщині через елеватор сталася стрілянина, чотири людини постраждали



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«Всеукраїнська Аграрна Рада» повідомляє, що йдеться про спробу рейдерського захоплення фермерського господарства «Строгого О.Ф.»

В селищі Занки Зміївського району Харківської області невідомі в балаклавах намагалися проникнути на територію місцевого елеватора, де їх зустріли мешканці райцентру. Внаслідок конфлікту постраждали чотири людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

За даними правоохоронців, під час конфлікту на елеваторі, в якому взяли участь «десятки людей», були застосовані травматична зброя та газовий балончик.

«В результаті постраждали четверо осіб — троє чоловіків та працівник районної поліції», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє «Всеукраїнська Аграрна Рада» у Facebook, йдеться про спробу рейдерського захоплення фермерського господарства «Строгого О.Ф.».

Зазначається, що власник підприємства Олександр Строгий дістав поранення внаслідок конфлікту.