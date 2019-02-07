На Харківщині чоловік перевозив канабіс у банці з салом



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Поліцейські виявили у 38-річного чоловіка речовину рослинного походження, зовні схожу на канабіс

Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі

На залізничній станції у Харкові викрили чоловіка, який перевозив наркотики у банці з салом. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

Так, 38-річного чоловіка викрили співробітники відділення поліції на станції Основа Основ’янського відділу поліції.

«Під час патрулювання на одному з автовокзалів міста поліцейські виявили у 38-річного чоловіка речовину рослинного походження, зовні схожу на канабіс. Винахідливий чоловік розфасував наркозасіб у пакунки та сховав у трилітровій банці з салом», - йдеться в повідомленні.

Вилучене вагою близько 400 грамів направили на експертне дослідження.

Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до 3 років.