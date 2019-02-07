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    На Харківщині чоловік перевозив канабіс у банці з салом

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    Поліцейські виявили у 38-річного чоловіка речовину рослинного походження, зовні схожу на канабіс - На Харківщині чоловік перевозив канабіс у банці з салом
    Поліцейські виявили у 38-річного чоловіка речовину рослинного походження, зовні схожу на канабіс

    Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі

    На залізничній станції у Харкові викрили чоловіка, який перевозив наркотики у банці з салом. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

    Так, 38-річного чоловіка викрили співробітники відділення поліції на станції Основа Основ’янського відділу поліції.

    «Під час патрулювання на одному з автовокзалів міста поліцейські виявили у 38-річного чоловіка речовину рослинного походження, зовні схожу на канабіс. Винахідливий чоловік розфасував наркозасіб у пакунки та сховав у трилітровій банці з салом», - йдеться в повідомленні.

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    На Харківщині чоловік перевозив канабіс у банці з салом
    На Харківщині чоловік перевозив канабіс у банці з салом
    На Харківщині чоловік перевозив канабіс у банці з салом

    Вилучене вагою близько 400 грамів направили на експертне дослідження.

    Слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 КК України - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до 3 років.

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