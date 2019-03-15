На Харківщині поліція схопила ділків, які торгували наркотичним маком



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Одна упаковка наркотичного маку вагою 500 грамів коштувала 200 грн

Наркоторговцям загрожує до трьох років за ґратами

У Харківській області правоохоронці затримали подружжя, яке незаконно збувало наркозалежним макове насіння з домішками макової соломи. Загалом правоохоронці виявили 3 факти такої торгівлі. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

У селі Солоницівка Дергачівського району підприємець та касир продавали суміш макового насіння та макової соломи. Такий товар купували наркозалежні. Одна упаковка вагою 500 грамів коштувала 200 грн. Внаслідок обшуку приміщення магазину, правоохоронці знайшли 23 упаковки такого наркотичного товару, загальною вагою 19,7 кг.

У місті Чугуїв 27-річна жінка продавала з машини «Таврія-Нова» макове насіння з домішками соломи. У її автомобілі правоохоронці знайшли 16 упаковок товару, загальною вагою 8 кг.

У місті Мерефа місцеве подружжя 48-ми та 56-ти років незаконно продавало жителям міста макове насіння з домішками макової соломи. У них правоохоронці вилучили 99 упаковок маку, загальною вагою 36,9 кг.

Усі вилучені наркотичні товари правоохоронці направили на експертизу. За цими фактами в поліції відкрили кримінальні провадження за статтею «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту». За скоєне фігурантам справ загрожує до трьох років позбавлення волі.