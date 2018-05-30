На Харківщині відкрили нове родовище газу

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Перспективні ресурси родовища - понад 1,5 мільярда кубометрів

У Харківській області відкрили нове родовище газу, запаси якого становлять щонайменше 300 млн кубометрів, а перспективні — понад 1 500 млн кубометрів.

Про це повідомили у прес-службі підприємства «Укргазвидобування».

«ПАТ «Укргазвидобування» отримало промисловий приплив газу з розвідувальної свердловини дебітом 249 тис. кубометрів/добу та відкрило нове родовище у Харківській області», — йдеться у повідомленні.

Запаси газу у родовищі, встановлені на етапі геологічного вивчення, становлять щонайменше 300 млн кубометрів, а перспективні ресурси, оцінені УкрНДігазом, складають понад 1 500 млн кубометрів.

У підприємстві додали, що після отримання спеціального дозволу на користування надрами відкриття родовища та введення свердловини в експлуатацію здійснені в рекордно короткі строки — за 17 місяців.