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    На Харківщині відкрили нове родовище газу

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    На Харківщині відкрили нове родовище газу

    Перспективні ресурси родовища - понад 1,5 мільярда кубометрів

    У Харківській області відкрили нове родовище газу, запаси якого становлять щонайменше 300 млн кубометрів, а перспективні — понад 1 500 млн кубометрів.

    Про це повідомили у прес-службі підприємства «Укргазвидобування».

    «ПАТ «Укргазвидобування» отримало промисловий приплив газу з розвідувальної свердловини дебітом 249 тис. кубометрів/добу та відкрило нове родовище у Харківській області», — йдеться у повідомленні. 

    Запаси газу у родовищі, встановлені на етапі геологічного вивчення, становлять щонайменше 300 млн кубометрів, а перспективні ресурси, оцінені УкрНДігазом, складають понад 1 500 млн кубометрів.

    У підприємстві додали, що після отримання спеціального дозволу на користування надрами відкриття родовища та введення свердловини в експлуатацію здійснені в рекордно короткі строки — за 17 місяців.

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    Укргазвидобування газ Харківщина
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