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    На Харківщині вночі підірвали банкомати

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    <p>У Харкові та області підірвали два банкомати</p> - На Харківщині вночі підірвали банкомати

    У Харкові та області підірвали два банкомати

    Фото: Нацполіція

    Сума викрадених грошей встановлюється

    У Харкові і місті Люботин у ніч на п'ятницю, 19 липня, невідомі підірвали банкомати. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

    «Інформація про вибухи банкоматів надійшла в Київський відділ поліції о 03:40 і о 04:20 - у поліцію міста Люботин. На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів і фахівці вибухотехнічного управління обласного Главку поліції», - йдеться в повідомленні.

    Оглядом місця події на вулиці Вальтера в Харкові і на вулиці Шевченка в Люботині встановлено, що всередині сейфового відсіку банкомату стався вибух невідомої речовини.

    Сума викрадених грошей встановлюється.

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    На Харківщині вночі підірвали банкомати
    На Харківщині вночі підірвали банкомати
    На Харківщині вночі підірвали банкомати
    На Харківщині вночі підірвали банкомати
    На Харківщині вночі підірвали банкомати

    Також поліцейські вилучили і відправили на експертизу речові докази. Вирішується питання про кваліфікацію подій за Кримінальним кодексом України. Усі обставини встановлюються.

     

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