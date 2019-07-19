На Харківщині вночі підірвали банкомати
У Харкові та області підірвали два банкомати
Сума викрадених грошей встановлюється
У Харкові і місті Люботин у ніч на п'ятницю, 19 липня, невідомі підірвали банкомати. Про це повідомляє пресслужба поліції області.
«Інформація про вибухи банкоматів надійшла в Київський відділ поліції о 03:40 і о 04:20 - у поліцію міста Люботин. На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів і фахівці вибухотехнічного управління обласного Главку поліції», - йдеться в повідомленні.
Оглядом місця події на вулиці Вальтера в Харкові і на вулиці Шевченка в Люботині встановлено, що всередині сейфового відсіку банкомату стався вибух невідомої речовини.
Сума викрадених грошей встановлюється.
Також поліцейські вилучили і відправили на експертизу речові докази. Вирішується питання про кваліфікацію подій за Кримінальним кодексом України. Усі обставини встановлюються.