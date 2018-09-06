На Харківщині впав вертоліт ДСНС, який гасив пожежу



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Скріншот з відео Місце інциденту

У вертольоті перебували п'ятеро людей

У Красноградському районі Харківської області впав вертоліт Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомив заступник начальника ГУНП України в Харківській області - начальник Слідчого управління Сергій Чиж.

«Внаслідок події загиблих немає. Поліція забезпечує охорону громадського порядку», - заявив Чиж, якого цитує УНН.

Обставини аварії уточняються.

За інформацією ТСН, вертоліт рятувальників упав у річку під час гасіння пожежі. Вогнеборці намагалися загасити полум'я, яке охопило в лісі кілька гектарів. Через вітряну погоду пожежа швидко розросталась і вже підступала до сільських хат.

Як повідомив UA: Харків керівник КЗОЗ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Віктор Забашта, у вертольоті перебували п'ятеро людей. «Ми їх оглянули, вони відмовились від шпиталізації», - сказав Забашта.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій спростовують інформацію про падіння вертольота - називають це аварійною посадкою.