На Харківщині встановлено світовий рекорд з парашутного спорту серед жінок (відео)



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На Харківщині було перевершене досягнення, яке було встановлено в Голландії

У Харкові 1 серпня на аеродромі «Коротич» у рамках міжнародного проекту Women on Wings був встановлений світовий рекорд у великих формаціях. Про це інформує прес-служба Харківської облдержадміністрації.

Участь у проекті взяли представниці 19 країн світу. Під час встановлення рекорду 57 жінок-скайдайверів на висоті понад 5000 метрів відділилися від трьох літаків та у вільному падінні зібрали велику формацію і двічі її перебудували, таким чином показавши три фігури.

Міжнародне досягнення зареєстрували на аеродромі «Коротич» судді FAI, після чого офіційне відео рекордної спроби було спрямовано експертам в інші країни та міжнародна колегія суддів підтвердила встановлення світового рекорду в категорії «Великі формації з перестроюванням серед жінок».

Таким чином на Харківщині було перевершене попереднє досягнення, яке було встановлено в 2016 році в Голландії. Тоді участь у будуванні трьох фігур брали 56 спортсменок.

Встановивши новий рекорд, жінки-скайдайвери відразу розпочали спроби його перевершати. У планах - встановити нові досягнення за участю 60, 62 та 64 спортсменок.