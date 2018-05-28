На Херсонщині локалізували масштабну лісову пожежу

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Пожежу локалізували на площі 25 га, з яких 7 га верхового

Пожежу у лісництві в Олешківському районі Херсонської області локалізували, наразі триває проливання окремих осередків. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Херсонській області.

«27 травня о 13:25 до Оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Херсонській області від чергового Національної поліції надійшло повідомлення про пожежу в 3-му та 4-му кварталах Раденського лісництва Олешківського району», – інформують рятувальники.

Так, станом на 18:00 пожежу локалізували на площі 25 га, з яких 7 га верхового.

«На ліквідацію пожежі всього залучено 43 одиниці техніки та 130 чоловік особового складу, з них 14 одиниць техніки та 50 рятувальників обласної ДСНС, 22 одиниці техніки та 43 працівники лісової охорони, 1 одинця техніки та 3 працівника Національного парку «Олешківські піски», 5 одиниць техніки та 30 чоловік ГУ Нацполіції у Херсонській області та гелікоптер МІ-8 Міноборони України, який тричі проводив скидання води на місце пожежі», – зазначили у ДСНС.

Станом на 9:00 28 травня тривало проливання окремих осередків тліючої лісової підстилки.