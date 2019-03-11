На Херсонщині затримали кримського військового, який став служити Росії



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Затриманого передано до військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України Фото: ГУ Нацполіції в АР Крим та Севастополі

Після окупації Автономної Республіки Крим чоловік перейшов на бік Росії і служив за контрактом

Правоохоронці повідомили про підозру у дезертирстві колишньому кримському військовослужбовцю, який після анексії півострова перейшов на службу до Росії.

Як зазначили у Головному управлінні Національної поліції в АР Крим та Севастополі, 11 березня на території Херсонської області оперуповноваженими відділу кримінальної поліції було встановлено місцезнаходження військовослужбовця, громадянина України, 1985 р.н., який з 2011 року проходив службу у Військово-морських силах Збройних сил України, та після окупації Автономної Республіки Крим перейшов на бік окупанта, де проходив службу за контрактом.

Чоловіка передано до військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, де йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 408 КК України (дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез'явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років).