На Хмельниччині чоловік 7 років ґвалтував свою дочку й облив її кислотою



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Внаслідок знущань батька дівчина потрапила до лікарні

У Хмельницькій області 42-річного чоловіка підозрюють у тому, що він протягом 7 років ґвалтував свою дочку. Внаслідок його знущань дівчина потрапила до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.

У лікарню 18-річна потерпіла потрапила учора, 27 серпня. Лікарі виявили на її тілі опіки, схожі на хімічні. У дівчини пошкоджено обличчя, груди та ліве стегно.

Потерпіла зізналася, що невідомий викликав її на пасовище, а потім зв'язав та облив рідиною. Чоловік був у темному одязі та в балаклаві, дівчина впізнала в ньому свого батька. Також вона зізналася, що її батько постійно вступає з нею в статеві відносини.

Правоохоронці перевіряють всю цю інформацію. Вони затримали батька дівчини та відкрили кримінальне провадження за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження».