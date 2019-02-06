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    На Хмельниччині чоловік знайшов три мішки гранат

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    <span>Знайдені гранати направили на дослідження в Хмельницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС&nbsp;</span> - На Хмельниччині чоловік знайшов три мішки гранат
    Знайдені гранати направили на дослідження в Хмельницький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС 
    Фото поліції Хмельницької області

    Боєприпаси були виготовлені ще за радянських часів

    Поліцейські вилучили три мішки зі 185 бойовими гранатами і підривниками у Хмельницькій області.

    Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

    Мішки з небезпечними предметами знайшов у чагарнику біля села місцевий мешканець. На місце події він викликав правоохоронців.

    «Поліцейські вилучили 185 штук бойових корпусів ручних осколкових наступальних гранат типу «РГД-5» та 28 штатних пакувань із підривниками до ручних гранат типу «УЗРГМ-2» у кількості 280 штук», - йдеться в повідомленні. 

    Небезпечну знахідку направили на експертизу.

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    На Хмельниччині чоловік знайшов три мішки гранат
    На Хмельниччині чоловік знайшов три мішки гранат

    «За попередньою інформацією, боєприпаси були виготовлені ще за радянських часів», - йдеться в повідомленні.

    За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).

     

     

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