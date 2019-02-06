На Хмельниччині чоловік знайшов три мішки гранат
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Розсилка
Боєприпаси були виготовлені ще за радянських часів
Поліцейські вилучили три мішки зі 185 бойовими гранатами і підривниками у Хмельницькій області.
Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.
Мішки з небезпечними предметами знайшов у чагарнику біля села місцевий мешканець. На місце події він викликав правоохоронців.
«Поліцейські вилучили 185 штук бойових корпусів ручних осколкових наступальних гранат типу «РГД-5» та 28 штатних пакувань із підривниками до ручних гранат типу «УЗРГМ-2» у кількості 280 штук», - йдеться в повідомленні.
Небезпечну знахідку направили на експертизу.
«За попередньою інформацією, боєприпаси були виготовлені ще за радянських часів», - йдеться в повідомленні.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю).