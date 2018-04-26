На Хмельниччині горіла школа
- 26 Квiтня, 19:42
-
Розсилка
Площа пожежі склала 120 кв. м
У с. Великі Пузирки Хмельницької області сталася пожежа в будівлі школи. Про це повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.
«Після прибуття на місце події пожежники встановили, що горить горище одноповерхової будівлі школи. З причини пізнього виявлення та повідомлення про займання, а також незадовільного стану доріг і значної відстані до місця події на момент прибуття підрозділів площа пожежі склала 120 кв. м», – йдеться у повідомленні.
Наголошується, що через годину після надходження сигналу про займання пожежу ліквідували.
«Внаслідок пожежі пошкоджено покриття та перекриття будівлі на площі 120 кв. м, шкільне приладдя. Нещасних випадків на пожежі не було», – зазначили рятувальники.
Причина займання встановлюється. Всього до ліквідації пожежі було залучено 18 рятувальників та 4 одиниці пожежорятівної техніки.