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    На Хмельниччині горіла школа

    Площа пожежі склала 120 кв. м
    У с. Великі Пузирки Хмельницької області сталася пожежа в будівлі школи. Про це повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. «Після прибуття на місце події пожежники встановили, що горить горище одноповерхової будівлі школи. З причини пізнього виявлення та повідомлення про займання, а
    • 26 Квiтня, 19:42
    • Розсилка

    Площа пожежі склала 120 кв. м

    У с. Великі Пузирки Хмельницької області сталася пожежа в будівлі школи. Про це повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.

    «Після прибуття на місце події пожежники встановили, що горить горище одноповерхової будівлі школи. З причини пізнього виявлення та повідомлення про займання, а також незадовільного стану доріг і значної відстані до місця події на момент прибуття підрозділів площа пожежі склала 120 кв. м», – йдеться у повідомленні.

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    На Хмельниччині горіла школа
    На Хмельниччині горіла школа
    На Хмельниччині горіла школа

    Наголошується, що через годину після надходження сигналу про займання пожежу ліквідували. 

    «Внаслідок пожежі пошкоджено покриття та перекриття будівлі на площі 120 кв. м, шкільне приладдя. Нещасних випадків на пожежі не було», – зазначили рятувальники.

    Причина займання встановлюється. Всього до ліквідації пожежі було залучено 18 рятувальників та 4 одиниці пожежорятівної техніки.

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