На Хмельниччині горіла школа

Площа пожежі склала 120 кв. м

У с. Великі Пузирки Хмельницької області сталася пожежа в будівлі школи. Про це повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. «Після прибуття на місце події пожежники встановили, що горить горище одноповерхової будівлі школи. З причини пізнього виявлення та повідомлення про займання, а



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Площа пожежі склала 120 кв. м

У с. Великі Пузирки Хмельницької області сталася пожежа в будівлі школи. Про це повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області.

«Після прибуття на місце події пожежники встановили, що горить горище одноповерхової будівлі школи. З причини пізнього виявлення та повідомлення про займання, а також незадовільного стану доріг і значної відстані до місця події на момент прибуття підрозділів площа пожежі склала 120 кв. м», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що через годину після надходження сигналу про займання пожежу ліквідували.

«Внаслідок пожежі пошкоджено покриття та перекриття будівлі на площі 120 кв. м, шкільне приладдя. Нещасних випадків на пожежі не було», – зазначили рятувальники.

Причина займання встановлюється. Всього до ліквідації пожежі було залучено 18 рятувальників та 4 одиниці пожежорятівної техніки.