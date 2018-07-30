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    На Хмельниччині поліцейські стріляли по вантажівці з п’яним водієм

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    На Хмельниччині поліцейські стріляли по вантажівці з п’яним водієм
    Фото: Сектор комунікації поліції Хмельницької області

    Вантажівка «DAF» рухалась по всій проїжджій частині і створювала реальну загрозу іншим водіям

    На Хмельниччині поліцейські застосовували зброю, щоб зупинити п’яного водія вантажівки.

    Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Хмельницької області.

    Інцидент стався 29 липня близько 23:50 в райцентрі Теофіполь.

    «Патрульні помітили на вулиці Заводській великогабаритну вантажівку «DAF», яка рухалась по всій проїжджій частині і створювала реальну загрозу іншим учасникам дорожнього руху. Поліцейські неодноразово озвучували водієві вимогу про зупинку та можливість застосування табельної зброї, але той усі вимоги проігнорував і тільки додав швидкості», - заявили в поліції.

    В результаті патрульні здійснили декілька пострілів по колесах вантажівки.

    Підкреслюється, що після зупинки «водій не заспокоївся і продовжив чинити активний опір поліцейським».

    «Чоловік відмовився проходити тест на «Драгері». Його доправили в районну лікарню для проведення необхідної експертизи», - зазначили в поліції.

    Порушником виявився 47-річний житель міста Самбір, який приїхав вантажівкою в Теофіполь за цукром.

    На водія було складено чотири адміністративних протоколи - за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння), ст. 122-2 (Невиконання вимог про зупинку), ч. 4 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило створення аварійної обстановки) та ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред’явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії) Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

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