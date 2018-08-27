На Хмельниччині понад 70% споживачів мають борги за спожитий газ



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Наявність боргів за газ є підставою для припинення нарахування субсидії та припинення газопостачання в цілому

На кінець серпня лише 28% клієнтів ТОВ «Хмельницькгаз збут» вчасно сплачують за спожитий газ, решта – мають борги. Загальна заборгованість споживачів Хмельницької області, що використовують газ в побуті, станом на 1 серпня вже перевищила 276 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ «Хмельницькгаз збут».

Зазначається, що в порівнянні із аналогічним періодом 2017 року, цьогорічні борги зросли на 62 млн грн (+29%). На таку динаміку значною мірою вплинули субсидіанти: в області державною допомогою на послуги з газопостачання користуються 256 тис. споживачів, 77% яких мають заборгованість та продовжують нарощувати борги і в міжопалювальний період, навіть при незначному використанні блакитного палива.

Наявність боргів за газ є підставою для припинення нарахування субсидії та припинення газопостачання в цілому.

«Вперше ми маємо ситуацію, коли споживачі, отримуючи державні субсидії та майже повністю покриваючи затрати на природний газ, все ж накопичують такі багатомільйоннні борги, - сказала директор «Хмельницькгаз збуту» Олександра Панькевич. – Водночас, ігноруючи усі наші постійні звернення, продовжують нарощувати заборгованість, що ставить під загрозу розрахунки постачальника з державою за уже придбаний газ та його закупівлю перед початком опалювального періоду».

Напередодні опалювального періоду «Хмельницькгаз збут» активізував діяльність по стягненню заборгованості в примусовому порядку. З початку року уже більше 22 тисяч споживачів блакитного палива Хмельницької області отримали письмові повідомлення про припинення газопостачання. У разі непогашення боргу після отримання повідомлення про припинення газопостачання та погашення простроченої заборгованості споживачу припиняється постачання природного газу. В подальшому для відновлення газопостачання (в разі оплати) клієнт повинен сплатити близько 2500 грн. за послуги припинення та відновлення газопостачання. Так, з початку року вже 1 250 подолян, які заборгували понад 6,5 млн грн., залишилися без блакитного палива.

Наразі 97 справ на боржників, які разом боргують 950 тис. грн, передано до суду. Окрім того, до виконавчої служби для примусового стягнення заборгованості передані документи на 950 споживачів, загальні неплатежі за газ яких сягнули 10 млн грн.

«Хмельницькгаз збут» нагадує про необхідність терміново розрахуватися за спожитий газ, а у разі виникнення труднощів - відвідати підрозділи «Хмельницькгаз збуту» за місцем проживання для оформлення реструктуризації боргу. Також, в разі потреби – оформити в органах соціального захисту населення субсидію або пільгу.

Підкреслюється, що головною та першочерговою умовою для отримання державної допомоги на житлово-комунальні послуги є відсутність заборгованості.