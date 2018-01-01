На Хмельниччині СБУ викрила на хабарах командира військової частини

Командира затримали під час отримання грошей

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарах командира та заступника однієї з військових частин на Хмельниччині. Правоохоронці встановили, що понад півроку посадовці отримували щомісячну «данину» від комерсанта за діяльність нелегальних торговельних точок на території, прилеглій до



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Командира затримали під час отримання грошей

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою викрили на хабарах командира та заступника однієї з військових частин на Хмельниччині.

Правоохоронці встановили, що понад півроку посадовці отримували щомісячну «данину» від комерсанта за діяльність нелегальних торговельних точок на території, прилеглій до військової частини.

За три тисячі гривень на місяць зловмисники гарантували не перешкоджати веденню бізнесу.

Правоохоронці «взяли» командира на території частини під час одержання чергової щомісячної данини, заступника затримали у Києві, де він перебував у відрядженні. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення військовим підозри у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.