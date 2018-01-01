На Хмельниччині затримано кримінального авторитета «Льору Сумського»

«Злодія в законі» затримали під час перевірки автомобіля в рамках проведення розшукових заходів на наявність зброї

Правоохоронці затримали у Хмельницькій області «злодія в законі» на прізвисько «Льора Сумський», який з місцевим кримінальним авторитетом прямував у виправний заклад. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook. За його словами, «злодія



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«Злодія в законі» затримали під час перевірки автомобіля в рамках проведення розшукових заходів на наявність зброї

Правоохоронці затримали у Хмельницькій області «злодія в законі» на прізвисько «Льора Сумський», який з місцевим кримінальним авторитетом прямував у виправний заклад.

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, «злодія в законі» затримали під час перевірки автомобіля в рамках проведення розшукових заходів на наявність зброї.

«Сьогодні у Хмельницькій області під час проведення розшукових заходів на наявність зброї було перевірено авто, в якому з місцевим злочинним кримінальним авторитетом їхав «злодій у законі» на прізвисько «Льора Сумський», - написав Аброськін.