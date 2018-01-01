На Хмельниччині затримано кримінального авторитета «Льору Сумського»
- Сьогодні, 03:26
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«Злодія в законі» затримали під час перевірки автомобіля в рамках проведення розшукових заходів на наявність зброї
Правоохоронці затримали у Хмельницькій області «злодія в законі» на прізвисько «Льора Сумський», який з місцевим кримінальним авторитетом прямував у виправний заклад.
Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, «злодія в законі» затримали під час перевірки автомобіля в рамках проведення розшукових заходів на наявність зброї.
«Сьогодні у Хмельницькій області під час проведення розшукових заходів на наявність зброї було перевірено авто, в якому з місцевим злочинним кримінальним авторитетом їхав «злодій у законі» на прізвисько «Льора Сумський», - написав Аброськін.
За словами представника Нацполіції, Льора Сумський їхав з місцевим злочинним кримінальним авторитетом до виправного закладу, «щоб чинити, на його думку, свій «праведний» суд».
«Він - не суддя та й ніколи ним не буде. Він - злодій, який буде спочатку лежати обличчям у бруді, а потім відбуватиме покарання за свої злочини за гратами», - додав Аброськін.
Льора Сумський був «коронований» в 1993 році в Сумах. В 2009 році його затримали, однак відпустили під підписку про невиїзд.