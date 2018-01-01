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    На Хмельниччині затримано кримінального авторитета «Льору Сумського»

    «Злодія в законі» затримали під час перевірки автомобіля в рамках проведення розшукових заходів на наявність зброї
    Правоохоронці затримали у Хмельницькій області «злодія в законі» на прізвисько «Льора Сумський», який з місцевим кримінальним авторитетом прямував у виправний заклад. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook. За його словами, «злодія
    • Сьогодні, 03:26
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    «Злодія в законі» затримали під час перевірки автомобіля в рамках проведення розшукових заходів на наявність зброї

    Правоохоронці затримали у Хмельницькій області «злодія в законі» на прізвисько «Льора Сумський», який з місцевим кримінальним авторитетом прямував у виправний заклад.

    Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

    За його словами, «злодія в законі» затримали під час перевірки автомобіля в рамках проведення розшукових заходів на наявність зброї.

    «Сьогодні у Хмельницькій області під час проведення розшукових заходів на наявність зброї було перевірено авто, в якому з місцевим злочинним кримінальним авторитетом їхав «злодій у законі» на прізвисько «Льора Сумський», - написав Аброськін.

    За словами представника Нацполіції, Льора Сумський їхав з місцевим злочинним кримінальним авторитетом до виправного закладу, «щоб чинити, на його думку, свій «праведний» суд».

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    На Хмельниччині затримано кримінального авторитета «Льору Сумського»
    На Хмельниччині затримано кримінального авторитета «Льору Сумського»
    На Хмельниччині затримано кримінального авторитета «Льору Сумського»
    На Хмельниччині затримано кримінального авторитета «Льору Сумського»

    «Він - не суддя та й ніколи ним не буде. Він - злодій, який буде спочатку лежати обличчям у бруді, а потім відбуватиме покарання за свої злочини за гратами», - додав Аброськін.

    Льора Сумський був «коронований» в 1993 році в Сумах. В 2009 році його затримали, однак відпустили під підписку про невиїзд.

    Національна поліція України Хмельниччина кримінал
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