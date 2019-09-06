На Хмельниччині жінка до смерті побила суперницю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Нова послуга отримала назву Facebook Dating

Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі

У Хмельницькій області затримали жінку, яка з ревнощів до напівсмерті побила 38-річну суперницю, повідомляє прес-служба поліції.

«У Шепетівський відділ поліції надійшло повідомлення з лікарні, що до них вночі швидкою з під'їзду багатоповерхівки доставили 38-річну місцеву жительку з черепно-мозковою травмою», - йдеться в повідомленні.

Як виявилося, тілесні ушкодження на ґрунті ревнощів потерпілій завдала 44-річна жителька Шепетівки: між жінками виникла сварка, під час якої зловмисниця почала бити потерпілу, а потім виштовхала в коридор і скинула сходами вниз.

Після цього підозрювана залишила потерпілу помирати, а сама відправилася додому. Закривавлені речі, замітаючи сліди, вона викинула в сміттєвий бак.

У лікарні у потерпілої також діагностували внутрішньомозкову гематому і набряк головного мозку. Від отриманих травм жінка померла.

Підозрювану затримали. За умисне тяжке тілесне ушкодження їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Зараз слідчі дії тривають.