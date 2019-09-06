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    На Хмельниччині жінка до смерті побила суперницю

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    <p>Нова послуга отримала назву Facebook Dating</p> - На Хмельниччині жінка до смерті побила суперницю

    Нова послуга отримала назву Facebook Dating

    Жінці загрожує до 10 років позбавлення волі

    У Хмельницькій області затримали жінку, яка з ревнощів до напівсмерті побила 38-річну суперницю, повідомляє прес-служба поліції.

    «У Шепетівський відділ поліції надійшло повідомлення з лікарні, що до них вночі швидкою з під'їзду багатоповерхівки доставили 38-річну місцеву жительку з черепно-мозковою травмою», - йдеться в повідомленні.

    Як виявилося, тілесні ушкодження на ґрунті ревнощів потерпілій завдала 44-річна жителька Шепетівки: між жінками виникла сварка, під час якої зловмисниця почала бити потерпілу, а потім виштовхала в коридор і скинула сходами вниз.

    Після цього підозрювана залишила потерпілу помирати, а сама відправилася додому. Закривавлені речі, замітаючи сліди, вона викинула в сміттєвий бак.

    У лікарні у потерпілої також діагностували внутрішньомозкову гематому і набряк головного мозку. Від отриманих травм жінка померла.

    Підозрювану затримали. За умисне тяжке тілесне ушкодження їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Зараз слідчі дії тривають.

     

     

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