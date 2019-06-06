На «Іграх нескорених-2020» Україну представлятимуть 20 членів збірної



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Минулого року до складу збірної входили 15 людей

Кількість учасників української збірної збільшено на п’ять осіб

20 членів збірної представлятимуть Україну на «Іграх нескорених» (Invictus Games) в 2020 році.

Про це журналістам розповіла заступник міністра у справах ветеранів

«Кількість учасників української збірної збільшено на п’ять осіб. Тобто минулого і позаминулого року це було 15 учасників, цього року буде 20», – зазначила вона.

За її словами, Україна буде представлена в таких видах як пауерліфтинг, легка атлетика, стрільба з лука, велоспорт, плавання, веслування на тренажерах.

Відбір планують завершити до кінця жовтня, після чого члени збірної почнуть тренування.

Наступні «Ігри нескорених» мають відбутися у травні 2020 року у Гаазі.

Джерело: Радіо Свобода