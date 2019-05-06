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    На Івано-Франківщині автомобіль з 23 туристами впав у річку, є загиблі

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    <p>&nbsp;Аварія сталася у селі Красник Верховинського району</p> - На Івано-Франківщині автомобіль з 23 туристами впав у річку, є загиблі

     Аварія сталася у селі Красник Верховинського району

    Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

    Рятувальники повідомили, що виявлено тіла трьох загиблих

    На Івано-Франківщині у селі Красник Верховинського району вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м.

    Про це 6 травня повідомляє прес-служба МВС України.

    «В автомобілі перебувало попередньо 23 особи. 14 осіб врятувались самостійно, 3 осіб врятовано силами ДСНС (направлено до лікувальних закладів). Доля 6 осіб залишається невідомою», - заявили в міністерстві.

    Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

    У той же час в Управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що виявлено тіла трьох загиблих. Пошуки ще однієї людини тривають.

    «Рятувальники за допомогою лебідки від вантажного автомобіля підняли з води пошкоджений автомобіль «ГАЗ-66» на колеса», - додали в ДСНС.

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    На Івано-Франківщині автомобіль з 23 туристами впав у річку, є загиблі
    На Івано-Франківщині автомобіль з 23 туристами впав у річку, є загиблі
    На Івано-Франківщині автомобіль з 23 туристами впав у річку, є загиблі
    Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

    За даними МВС, на місці події працюють 10 рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС. Додатково направлено 15 рятувальників та три одиниці техніки.

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