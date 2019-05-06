На Івано-Франківщині автомобіль з 23 туристами впав у річку, є загиблі
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Аварія сталася у селі Красник Верховинського району
Рятувальники повідомили, що виявлено тіла трьох загиблих
На Івано-Франківщині у селі Красник Верховинського району вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м.
Про це 6 травня повідомляє прес-служба МВС України.
«В автомобілі перебувало попередньо 23 особи. 14 осіб врятувались самостійно, 3 осіб врятовано силами ДСНС (направлено до лікувальних закладів). Доля 6 осіб залишається невідомою», - заявили в міністерстві.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
У той же час в Управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що виявлено тіла трьох загиблих. Пошуки ще однієї людини тривають.
«Рятувальники за допомогою лебідки від вантажного автомобіля підняли з води пошкоджений автомобіль «ГАЗ-66» на колеса», - додали в ДСНС.
За даними МВС, на місці події працюють 10 рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС. Додатково направлено 15 рятувальників та три одиниці техніки.