На Івано-Франківщині автомобіль з 23 туристами впав у річку, є загиблі



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Аварія сталася у селі Красник Верховинського району Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Рятувальники повідомили, що виявлено тіла трьох загиблих

На Івано-Франківщині у селі Красник Верховинського району вантажний автомобіль, який перевозив туристів, перекинувся у річку Чорний Черемош з висоти близько 40 м.

Про це 6 травня повідомляє прес-служба МВС України.

«В автомобілі перебувало попередньо 23 особи. 14 осіб врятувались самостійно, 3 осіб врятовано силами ДСНС (направлено до лікувальних закладів). Доля 6 осіб залишається невідомою», - заявили в міністерстві.

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

У той же час в Управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області повідомили, що виявлено тіла трьох загиблих. Пошуки ще однієї людини тривають.

«Рятувальники за допомогою лебідки від вантажного автомобіля підняли з води пошкоджений автомобіль «ГАЗ-66» на колеса», - додали в ДСНС.

За даними МВС, на місці події працюють 10 рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС. Додатково направлено 15 рятувальників та три одиниці техніки.