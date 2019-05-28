Суд наклав штраф на виборця, який виніс з дільниці бюлетень



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Бюлетень для голосування у другому турі президентських виборів

На Київщині чоловік уклав з прокурором угоду про визнання винуватості

Броварський міськрайонний суд Київської області визнав винним громадянина Сергія К. у крадіжці виборчого бюлетеня (ч.1 ст.158-1 КК України) і оштрафував на 1700 гривень.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 24 травня.

За матеріалами справи під час другого туру президентських виборів, 21 квітня приблизно о 18 годині 35 хвилин обвинувачений отримав виборчий бюлетень на дільниці №321246 у Броварах. Далі він зайшов до кабіни для таємного голосування, де приховав бюлетень під верхнім одягом і виніс його з дільниці. Після чого, перебуваючи на подвір`ї, пошкодив виборчий бюлетень.

У судовому засіданні прокурор просила затвердити угоду про визнання винуватості, укладена між обвинуваченим і прокурором. Сторони узгодили покарання за ч.1 ст.158-1 КК України у вигляді штрафу 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян - 1700 грн. Обвинувачений також просив затвердити цю угоду.

Суд погодився з думкою учасників процесу і затвердив угоду про визнання винуватості.

Додамо, що санкція ч.1 ст.158-1 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи до двох років, або обмеження волі до трьох років.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні збільшено розмір мінімальної заробітної плати до 4173 грн.

Як відомо, 30 квітня Центральна виборча комісія оприлюднила остаточні результати президентських виборів. Переможцем президентських виборів оголосили Володимира Зеленського, який у другому турі отримав 13,5 млн голосів виборців або 73,22%.

Петро Порошенко посів друге місце з 24,45% голосів. За нього проголосували понад 4,5 млн виборців.