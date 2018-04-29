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    На Кіровоградщині СБУ затримала на хабарі сільського голову

    Посадовець вимагав хабар за сприяння у наданні в оренду земельної ділянки
    Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі голову однієї із сільських рад Кіровоградської області. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця десять тисяч гривень за сприяння у наданні в оренду земельної ділянки для комерційного використання, розташованої у
    • Вчора, 07:07
    • Розсилка

    Посадовець вимагав хабар за сприяння у наданні в оренду земельної ділянки

    Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі голову однієї із сільських рад Кіровоградської області.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця десять тисяч гривень за сприяння у наданні в оренду земельної ділянки для комерційного використання, розташованої у водоохоронній зоні річки Південний Буг.

    Оперативники спецслужби затримали чиновника у районному центрі після отримання частини неправомірної вигоди.

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

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    На Кіровоградщині СБУ затримала на хабарі сільського голову
    На Кіровоградщині СБУ затримала на хабарі сільського голову

    У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Операція з викриття посадовця проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.

    СБУ корупція в Україні хабар Кіровоградщина
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