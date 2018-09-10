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    На Луганщині на розтяжці підірвався місцевий житель

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    На Луганщині на розтяжці підірвався місцевий житель

    Унаслідок травм чоловік загинув

    У Станиці Луганській на невідомому вибуховому пристрої, ймовірно розтяжці, підірвався 55-річний мешканець. Унаслідок травм чоловік загинув.

    Про це повідомляє поліція Луганської області.

    Про зникнення чоловіка поліцію сповістила 58-річна місцева мешканки, вона повідомила, що її 55-річний чоловік вранці пішов на прогулянку та не повернувся.

    «За кілька годин поліцейські неподалік від залізничної станції Кіндрашівська-Нова, в чагарниках виявили тіло чоловіка».

    Ділянка місцевості розташована за кількасот метрів від позицій бойовиків і є небезпечною. 

    «Після обстеження території поліцейським вдалось евакуювати тіло чоловіка. Під час огляду на тілі було виявлено міно-вибухові травми, від яких ймовірно й загинув чоловік», — йдеться у повідомленні.

    Даний факт внесений до ЄРДР. Проводяться подальші слідчі дії.

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