На Луганщині на розтяжці підірвався місцевий житель
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Унаслідок травм чоловік загинув
У Станиці Луганській на невідомому вибуховому пристрої, ймовірно розтяжці, підірвався 55-річний мешканець. Унаслідок травм чоловік загинув.
Про це повідомляє поліція Луганської області.
Про зникнення чоловіка поліцію сповістила 58-річна місцева мешканки, вона повідомила, що її 55-річний чоловік вранці пішов на прогулянку та не повернувся.
«За кілька годин поліцейські неподалік від залізничної станції Кіндрашівська-Нова, в чагарниках виявили тіло чоловіка».
Ділянка місцевості розташована за кількасот метрів від позицій бойовиків і є небезпечною.
«Після обстеження території поліцейським вдалось евакуювати тіло чоловіка. Під час огляду на тілі було виявлено міно-вибухові травми, від яких ймовірно й загинув чоловік», — йдеться у повідомленні.
Даний факт внесений до ЄРДР. Проводяться подальші слідчі дії.