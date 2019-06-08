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    На Луганщині під час польових робіт підірвалися двоє трактористів

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    На Луганщині під час польових робіт підірвалися двоє трактористів

    Постраждалі хлопці отримали осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок

    У районі Попасної на Луганщині під час проведення сільськогосподарських робіт двоє трактористів підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої.

    Про це йдеться в повідомленні заступника голови Луганської ОДА Юрія Клименка на сторінці у Facebook.

    «Буквально кілька годин тому трактористи, які працювали в полі між містом Попасна і селом Новозванівка, підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої. Постраждалі хлопці, жителі села Троїцьке 1993 і 1971 р.н., отримали осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок. У одного з них ще і контузія», — написав він.

    За словами Клименка, зараз постраждалі перебувають у хірургічному відділенні Попаснянської центральної районної лікарні та отримують необхідну допомогу.

    Їх стан здоров’я задовільний.

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    На Луганщині під час польових робіт підірвалися двоє трактористів
    На Луганщині під час польових робіт підірвалися двоє трактористів
    На Луганщині під час польових робіт підірвалися двоє трактористів
    На Луганщині під час польових робіт підірвалися двоє трактористів
    На Луганщині під час польових робіт підірвалися двоє трактористів
    На Луганщині під час польових робіт підірвалися двоє трактористів
    На Луганщині під час польових робіт підірвалися двоє трактористів
    На Луганщині під час польових робіт підірвалися двоє трактористів
    На Луганщині під час польових робіт підірвалися двоє трактористів
    На Луганщині під час польових робіт підірвалися двоє трактористів

    Крім того, Клименко відмітив, що за період бойових дій на сході України у результаті підривів загинули близько 300 цивільних осіб, ще 600 — отримали поранення. Серед постраждалих — 125 дітей, з яких 27 загинули.

    вибух Луганщина Попасна Facebook
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