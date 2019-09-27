​На Луганщині школяр хотів вистрибнути з балкона на знак протесту батькам



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Наразі із 12-річним хлопчиком та його батьками працюють співробітники ювенальної превенції і психологи

У місті Рубіжне Луганської області хлопець, щоб висловити свій протест батькам, хотів вистрибнути з балкону.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в регіоні.

Згідно з повідомленням, до правоохоронців зателефонувала жінка і заявила, що на карнизі другого поверху багатоповерхового будинку стоїть хлопчик, плаче, а жінка вмовляє його не стрибати з балкону.

На місце події прибули екіпаж патрульної поліції, співробітники ювенальної превенції Рубіжанського відділу поліції та керівництво ГУНП.

Увійшовши до квартири, поліцейські звернулись до хлопчика та вмовили його не скоювати того, що він замислив. Дитина злізла з карнизу та повернулась у квартиру.

Хлопчик розповів поліцейським, що хотів стрибнути з балкону для того щоб саме такими діями висловити свій протест батькам, даючи їм зрозуміти, що він не згоден з методами їхнього виховання.

Як зазначається, наразі із 12-річним хлопчиком та його батьками працюють співробітники ювенальної превенції та психологи.