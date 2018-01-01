На Львівщині до суду відправили справи трьох хабарників: мера міста, голови сільради та адвоката

Зокрема, сільради було затримано на хабарі у 33 тисячі гривень - вказану суму він вимагав за вирішення земельного питання

Працівниками управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції були викрити факти розкрадання бюджетних коштів під час здійснення закупівлі техніки однієї з місцевих рад. Сума збитків становила 295 тисяч гривень. В межах кримінального провадження правоохоронці довели причетність мера міста до махінацій з бюджетними коштами.



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Зокрема, сільради було затримано на хабарі у 33 тисячі гривень - вказану суму він вимагав за вирішення земельного питання

Працівниками управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції були викрити факти розкрадання бюджетних коштів під час здійснення закупівлі техніки однієї з місцевих рад.

Сума збитків становила 295 тисяч гривень.

В межах кримінального провадження правоохоронці довели причетність мера міста до махінацій з бюджетними коштами.

У подальшому він звернувся до працівників, які викрили злочинний факт, із пропозицією. Мер міста запропонував їм 2 тисячі доларів США хабара за закриття вказаного кримінального провадження.

12 грудня 2017 року працівники управління захисту економіки у Львівській області, слідчого управління поліції області за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали фігуранта справи неподалік ресторану.

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 64 тисяч гривень застави, яка була сплачена.

Крім того, за поданням прокуратури мера міста було відсторонено від займаної посади на 2 місяці.

Також на лаві підсудних опинилися голова сільської ради та адвокат. Справи з обвинувальними актами щодо них теж скеровано до суду.

Так, голову сільради було затримано на хабарі у 33 тисячі гривень. Вказану суму він вимагав за вирішення земельного питання. Одержував неправомірну вигоду частинами: на рахунок та готівкою. Посадовцю було обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Адвоката затримували у вересні минулого року під час одержання 1,5 тисяч доларів США. За цю суму вона повинна були посприяти у прийняття судом необхідного рішення. Зокрема, скасування рішення суду першої інстанції за результатами розгляду адмінпротоколу щодо керування автотранспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Санкції інкримінованих їм статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі, на який саме термін визначить суд.

Слідчим шляхом оперативники управління захисту економіки в Львівській області, слідчі поліції та працівники прокуратури зібрали обґрунтовані докази та довели причетність всіх фігурантів кримінальних справ до вчинення ними правопорушень.