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    На Львівщині фіскали-високопосадовці виявились причетними до роботи великого конвертцентру

    • Розсилка
    На Львівщині фіскали-високопосадовці виявились причетними до роботи великого конвертцентру

    Правоохоронці вилучили речові докази

    У Львіській області припинено роботу конвертаційного центру з місячним обігом у понад 500 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

    Згідно з повідомленням, конвертцентр здійснював свою протиправну діяльність протягом 2018-2019 років. Вона полягала у виведенні у тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки та державних коштів шляхом конвертації їх в готівку внаслідок організації незаконного формування податкового кредиту.

    «Такі дії завдали шкоди економічним інтересам України у особливо великих розмірах. За попередніми даними, місячний тіньовий обіг вказаного конвертаційного центру складав понад 500 млн грн», - підкреслюється у повідомленні.

    При цьому зауважується, що до вказанного правопорушення у тому числі причетні службові особи Головного управління ДФС у Львівській області.

    Як повідомлялося, напередодні там проводилися обшуки. Також, за інформацією ДБР, аналогічні слідчі дій були і на об’єктах, які використовувалися організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки. Під час вказаних обшуків вилучено речові докази.

    Наразі триває досудове розслідування за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі).

     

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