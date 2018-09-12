На Миколаївщині обурені люди ночували на трасі заради ремонту дороги



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Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

Ями на дорозі сягають метра завглибшки

На трасі «Кропивницький-Миколаїв» місцеві мешканці оголосили безстрокову акцію протесту - напередодні ввечері вони поставили там намети та польову кухню, аби показати, що протесту не припинять, доки дорогу не відремонтують.

Зазначається, що частина траси знаходиться в аварійному стані, ями сягають метра завглибшки.

Жителі селища Возсіятське 11 вересня перекрили рух авто, щоб домогтися реконструкції цього шляху, а потім ночували на трасі.

Траса з'єднує центральні області України із півднем. На акцію протесту люди виходять не вперше - минулого разу збиралися навесні, але марно.

Тепер протестувальники вимагають, щоб на їхню проблему звернув увагу прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області, 11 вересня мешканці смт Баштанка та с. Возсіятське Єланецького району перекрили автомобільний рух автодоріг «Дніпро – Миколаїв» та «Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв» з вимогою поновити фінансування на проведення ремонтних робіт на автошляхах.

«У Баштанці мітингувальники встановили на автодорозі бетонні плити, чим унеможливили пересування транспорту, а в с. Возсіятське близько 20 осіб перекрили рух для вантажних автомобілів, перетинаючи дорогу по пішохідному переходу», - заявили в поліції.

На місці акцій протесту чергували правоохоронці. Про конфліктні ситуації не повідомляється.

Джерело: ТСН