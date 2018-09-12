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    На Миколаївщині обурені люди ночували на трасі заради ремонту дороги

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    На Миколаївщині обурені люди ночували на трасі заради ремонту дороги
    Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

    Ями на дорозі сягають метра завглибшки

    На трасі «Кропивницький-Миколаїв» місцеві мешканці оголосили безстрокову акцію протесту - напередодні ввечері вони поставили там намети та польову кухню, аби показати, що протесту не припинять, доки дорогу не відремонтують.

    Зазначається, що частина траси знаходиться в аварійному стані, ями сягають метра завглибшки.

    Жителі селища Возсіятське 11 вересня перекрили рух авто, щоб домогтися реконструкції цього шляху, а потім ночували на трасі.

    Траса з'єднує центральні області України із півднем. На акцію протесту люди виходять не вперше - минулого разу збиралися навесні, але марно.

    Тепер протестувальники вимагають, щоб на їхню проблему звернув увагу прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

    Як повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області, 11 вересня мешканці смт Баштанка та с. Возсіятське Єланецького району перекрили автомобільний рух автодоріг «Дніпро – Миколаїв» та «Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв» з вимогою поновити фінансування на проведення ремонтних робіт на автошляхах. 

    «У Баштанці мітингувальники встановили на автодорозі бетонні плити, чим унеможливили пересування транспорту, а в с. Возсіятське близько 20 осіб перекрили рух для вантажних автомобілів, перетинаючи дорогу по пішохідному переходу», - заявили в поліції.

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    На Миколаївщині обурені люди ночували на трасі заради ремонту дороги
    На Миколаївщині обурені люди ночували на трасі заради ремонту дороги
    На Миколаївщині обурені люди ночували на трасі заради ремонту дороги
    На Миколаївщині обурені люди ночували на трасі заради ремонту дороги
    Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

    На місці акцій протесту чергували правоохоронці. Про конфліктні ситуації не повідомляється.

    Джерело: ТСН

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