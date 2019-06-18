На муніципальному форумі Кличко закликав Гройсмана жорстко розібратися з Мінфіном



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У «Дні діалогу» в рамках Муніципального форуму в Одесі бере участь прем‘єр-міністр України Володимир Гройсман

Асоціація міст України залишається аполітичною організацією, що захищає інтереси місцевого самоврядування, заявив Кличко

Асоціація міст України була і залишається аполітичною організацією, що захищає інтереси місцевого самоврядування. Про це заявив голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко на відкритті ХV Українського муніципального форуму, що відбувається в Одесі.

«Незважаючи на політичні вподобання, всі ми об’єднані ідеєю місцевого самоврядування як основи державності. Асоціація була і залишається аполітичною організацією, що захищає інтереси абсолютно всіх громад в Україні», - звернувся до учасників форуму Кличко.

Він зауважив, що АМУ об’єднує 779 міських, селищних та сільських рад. Серед них – 341 об’єднана територіальна громада.

«Сьогоднішній «День діалогу» на форумі особливий. Його тема - «Реформа місцевого самоврядування застигла у стрибку над прірвою». Така ситуація та можливі сценарії розвитку подій хвилюють нас усіх. Наближаються вибори 2020 року. А не виключено, що місцеві вибори будуть позачерговими. Тому головні питання: коли буде завершена реформа, на якій територіальній основі будуть сформовані нові громади? І найголовніше: чи буде місцеве самоврядування фінансово спроможним надавати якісні публічні послуги громадянам? Адже саме це є метою реформи!» - сказав Кличко.

Він зауважив, що чимало голів громад йдуть на парламентські вибори, що є викликом та водночас можливостями для АМУ.

«Ми готові співпрацювати з новим парламентом. Наше головне завдання: представляти і захищати інтереси всіх наших громад – і великих міст, і найменших сіл», - зазначив голова АМУ.

Кличко повідомив, що, готуючись до зустрічі, АМУ зібрала близько 160 проблемних питань громад. У тому числі ті, що не були вирішені після минулорічного форуму в Тернополі. Ці та багато інших питань і пропозицій щодо їх вирішення АМУ передавала органам державної влади.

Так, першою проблемою для місцевого самоврядування, за словами Кличка, є скасування з 2020 року надходжень до місцевих бюджетів акцизного податку з пального. Втрати місцевих бюджетів в результаті цього складуть 9 млрд грн. «Потрібно докласти максимум зусиль, щоб зберегти в Держбюджеті на 2020-й та наступні роки таке вагоме джерело доходів місцевого самоврядування. АМУ вже підготувала пропозиції. Розраховуємо на позитивне рішення уряду та парламенту», - підкреслив голова АМУ.

Наступним проблемним питанням Кличко назвав несправедливий і упереджений розподіл додаткової дотації між місцевими бюджетами на здійснення переданих з Держбюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

«У той час, коли 70% всієї освітньої та медичної інфраструктури утримується за рахунок міст та ОТГ, обласна і районна влада залишає на власні потреби 82% додаткової дотації! В 2019 році з майже 15-ти млрд грн дотації міста отримали лише 5%, а ОТГ – 13%. На наші звернення та урядові доручення - тільки відписки Мінфіну», - наголосив він.

Кличко звернувся до глави уряду Володимира Гройсмана надати жорстке доручення Міністерству фінансів спрямувати до бюджетів міст та ОТГ не менше 65% від загального обсягу додаткової дотації.

«По-третє, недофінансування районною владою дошкільних та культурних закладів в селах, селищах, містах районного значення. Всупереч вимогам Бюджетного кодексу, маючи 60% ПДФО, районна влада перекидає фінансування таких закладів на малі громади. Йдеться ж не про додаткові кошти. Питання - в сфері дотримання бюджетного законодавства. Мінфін має терміново забезпечити належне фінансування малих громад», - підкреслив Кличко.

Голова Асоціації міст України привернув увагу уряду, парламенту і до суб’єктивного розподілу обласними державними адміністраціями дорожньої субвенції. Так, у 2019 році на вулиці і дороги комунальної власності у населених пунктах виділено 1,5 млрд грн. (11 %) з 13,2 млрд. «У людей виникає справедливе обурення – уряд виділяє кошти, а вони не доходять до громад. АМУ продовжує наполягати на запровадженні формульного розподілу: не менше 20% цієї субвенції - напряму громадам. ОДА мають займатися виключно дорогами між населеними пунктами», - зазначив Кличко.

Він наголосив і на проблемі відміни диференційованих тарифів на електроенергію та сплаті податків підприємствами не за місцем ведення діяльності, що призводить до суттєвого недоотримання коштів місцевими бюджетами. «В першу чергу від цього страждають малі населені пункти. Так, АМУ в лютому 2019 року передала до ДФС перелік більш ніж 130 підприємств та установ, що не сплатили ПДФО до відповідних бюджетів. На жаль, ситуація не покращилась», - пояснив голова Асоціації.

Разом з тим, він наголосив і на досягненнях, що були реалізовані спільними зусиллями АМУ з урядом і парламентом. Зокрема, при ухваленні Держбюджету на 2019 рік АМУ вдалося збільшити на 44,6 млрд грн ресурс для місцевого самоврядування. Було скасовано пільги на землю для залізниць. А це - 1,2 млрд грн для місцевих бюджетів.

Також цього року громади отримають додатковий ресурс - 37 відсотків рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. Одночасно в Податковому кодексі збільшено ставки за цим податком в 1,5 раза.

«Частково змінена формула освітньої субвенції. АМУ спільно з Міносвіти за підтримки уряду продовжує працювати над її удосконаленням. Завдяки цьому у 2019 році обсяг освітньої субвенції в порівнянні з 2018 роком збільшено на 7,9 млрд грн», - сказав Кличко.

За рахунок перерозподілу урядом видатків державного бюджету протягом 2018 року збільшено на 5,6 млрд грн медичну субвенцію.

У 2018 році в 11 областях на вулиці і дороги комунальної власності перерозподілено від 17 до 20% загального обсягу дорожньої субвенції.

Також АМУ вдалося віднести житлово-комунальні послуги до категорії, що не потребують надання висновку Антимонопольного комітету. Це дозволило спростити роботу комунальних підприємств на місцях.

У «Дні діалогу» в рамках Муніципального форуму в Одесі беруть участь прем‘єр-міністр України, члени уряду, народні депутати, Генеральний секретар Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреас Кіфер, спеціальний посланник Уряду ФРН з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Георг Мільбрадт.