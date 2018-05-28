На Одещині легковик влетів у потяг: є загиблі, поранені діти
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Водій автомобіля Nissan виїхав на переїзд і зіткнувся з поїздом
В Одеській області на переїзді зіткнулися поїзд і легковик. В результаті аварії загинула жінка, ще три людини постраждали. Про це повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».
Як виявилося, водій автомобіля Nissan при працюючій світловій та звуковій сигналізації, виїхав на переїзд і зіткнувся з поїздом № 764 «Одеса-Київ», який рухався зі швидкістю 115 км/год.
«За попередньою інформацією, в результаті ДТП смертельно травмована пасажирка автомобіля, двоє дітей, які перебували в автомобілі, госпіталізовані у тяжкому стані. Ще один чоловік травмований», – йдеться в повідомленні.