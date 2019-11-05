На окупованій Луганщині підстрелили 16-річного хлопця



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Про подію, яка сталася ще у вересні, штаб ООС повідомив лише сьогодні

На тимчасово окупованій території у Луганській област 16-річний хлопець отримав поранення внаслідок вогню зі стрілецької зброї. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

«Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ зафіксовано поранення зі стрілецької зброї 16-річного хлопця. Подія сталася 21 вересня 2019 року у кав’ярні на вулиці Войкова в населеному пункті Золоте-5 на непідконтрольній нам території», - йдеться в повідомленні.

Так, у звіті СММ ОБСЄ за 2 листопада 2019 року зазначається, що 1 листопада команда СММ уточнювала повідомлення про те, що 21 вересня 2019 року хлопець (16 років) отримав поранення внаслідок вогню зі стрілецької зброї у населенному пункті Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 61 км на північний захід від Луганська).

У лікарні в населенному пункті Первомайськ (непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська) медпрацівники повідомили про те, що 21 вересня 2019 року в лікарню доправили хлопця, якому зробили операцію у зв’язку з пораненнями ребер внаслідок вогню зі стрілецької зброї. За словами медпрацівників, у лікарні хлопцю також надано психологічну допомогу.

1 жовтня 2019 року матір (40 років) хлопця та 5 сусідів (віком 55–65 років) повідомили, що хлопець отримав поранення перед кав’ярнею на вулиці Войкова внаслідок вогню зі стрілецької зброї після урочистостей з нагоди Дня села.