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    На параді у Києві вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих на Донбасі

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    На параді у Києві вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих на Донбасі

    Хвилину мовчання оголосив президент Петро Порошенко

    У Києві на параді до Дня Незалежності 24 серпня вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули на Донбасі внаслідок бойових дій.

    Хвилину мовчання під час свого виступу оголосив президент Петро Порошенко.

    «Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять українських воїнів і мирних громадян України, які загинули у війні, яку розв'язав російський агресор. Повік не забудемо і не пробачимо ніколи», - сказав президент.

    Зазначимо, сам парад очільник держави почав з цитати гімну Організації українських націоналістів.

    У Києві сьогодні відбувається військовий парад «Марш нової армії», присвячений 27-й річниці Незалежності України.

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