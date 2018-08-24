На параді у Києві вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих на Донбасі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Хвилину мовчання оголосив президент Петро Порошенко

У Києві на параді до Дня Незалежності 24 серпня вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули на Донбасі внаслідок бойових дій.

Хвилину мовчання під час свого виступу оголосив президент Петро Порошенко.

«Прошу вшанувати хвилиною мовчання пам'ять українських воїнів і мирних громадян України, які загинули у війні, яку розв'язав російський агресор. Повік не забудемо і не пробачимо ніколи», - сказав президент.

Зазначимо, сам парад очільник держави почав з цитати гімну Організації українських націоналістів.

У Києві сьогодні відбувається військовий парад «Марш нової армії», присвячений 27-й річниці Незалежності України.